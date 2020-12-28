Охранник ювелирного магазина в Иманте выстрелил грабителю в ногу и задержал его

В ночь на субботу, 26 декабря, грабители вломились в ювелирный магазин в торговом центре в Иманте. Охраннику удалось задержать двоих из них. Одному из них он выстрелил в ногу.

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Пятеро злоумышленников прибыли к месту задуманного преступления на такси. Один остался ждать в машине, а четверо, взяв лом, топор и пилу, отправились в торговый центр. Они взломали дверь бокового входа и вошли в здание, где сломали жалюзи магазина украшений.

Сейф, где ночью хранились золотые украшения, им взломать не удалось — он не поддался ни пиле, ни топору. Поэтому они похватали серебряные украшения, которые оставались не запертыми, и бросились бежать.

В это время к торговому центру подъехал работник охранной фирмы. Он заметил, что злоумышленники выбегают из магазина и бегут в сторону жилых домов. Он стал их догонять.

Злоумышленники запрыгнули в машину и, проигнорировав выстрел в воздух, чуть не наехали на охранника. Тогда он прострелил шину автомобиля. Оттуда выскочил мужчина с топором и кинулся в сторону охранника. Тот выстрелил ему в ногу и задержал. Удалось ему задержать и одного его сообщника, а остальным удалось скрыться.

На место были вызваны полиция и Служба неотложной медицинской помощи, которая забрала пострадавшего подозреваемого. Второго полиция отвезла в участок.

Задержанные — мужчины 35 и 34 лет, один из них был ранее судим за убийство, а другой — за взлом сейфа. Сейчас оба находятся под арестом. Начат уголовный процесс по части третьей статьи 175 Уголовного закона — кража со взломом. За это преступление можно получить до пяти лет лишения свободы, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без него.

Обстоятельства произошедшего выясняются, в том числе то, откуда злоумышленники взяли такси.