Около Даугавгривского шоссе в трех местах загорелись старник и тростник
Foto: LETA

В субботу вечером в Риге, недалеко от Даугавгривского шоссе, сразу в нескольких местах загорелись старник и тростник. В результате в этом районе Риги возникло задымление.

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Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, 30 апреля в 19.38 поступил звонок на улицу Маза Апакшгравья в Риге, недалеко от Болдераи, где горела старая трава. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь возник в трех местах, причем горел не только старник, но и тростник.

Пожарные приступили к борьбе с огнем. В одном месте возгорания площадь пожара составила примерно 5 гектаров, в двух других - по 1,5 га.

Спустя два часа, в 21.46, пожарным удалось локализовать огонь, после чего работы по его полному тушению продолжились.

Клубы дыма от пожара были видны не только в Риге, но и за несколько десятков километров от границы города. Например, очевидцы наблюдали дым даже на побережье Рижского залива в Рагациемсе, поселка за Юрмалой в сторону Энгуре.

Около Даугавгривского шоссе в трех местах загорелись старник и тростник
Foto: DELFI
Около Даугавгривского шоссе в трех местах загорелись старник и тростник
Foto: DELFI
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