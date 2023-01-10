Окружной суд завершил рассмотрения дела о трагедии в Золитуде
Foto: LETA

Своё последнее слово во второй судебной инстанции сегодня сказали почти все осужденные в уголовном деле о Золитудской трагедии. Это значит, что рассмотрение уголовного дела в окружном суде закончилось. Суд обещает подготовить свое решение в течение двух недель, сообщает rus.lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее суд первой инстанции из девяти подсудимых признал виновным только строительного инженера Ивара Сергету, приговорив его к шести годам лишения свободы и денежному штрафу. Заключительное судебное заседание сегодня состоялось дистанционно. Никто из подсудимых виновным себя не признал.

"Что ж, сегодня они звучали достаточно убедительно в своей невиновности. Потерпевшие, конечно, очень надеются на какое-то удовлетворение в том смысле, что будет объективный приговор суда, что будут детально оценены все обстоятельства дела, что будут найдены такие нюансы, которые также укажут на вину других лиц в этом деле", — сказала адвокат пострадавших Евгения Тверяновича-Боре.

В этом году, 21-го ноября, исполнится десять лет с момента обрушения магазина Максима в Золитуде. В результате погибли 54 человека.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Pokémon Scarlet and Violet – захватывающее и авантюрное путешествие по стране покемонов