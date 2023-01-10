Окружной суд завершил рассмотрения дела о трагедии в Золитуде

Своё последнее слово во второй судебной инстанции сегодня сказали почти все осужденные в уголовном деле о Золитудской трагедии. Это значит, что рассмотрение уголовного дела в окружном суде закончилось. Суд обещает подготовить свое решение в течение двух недель, сообщает rus.lsm.lv.

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Ранее суд первой инстанции из девяти подсудимых признал виновным только строительного инженера Ивара Сергету, приговорив его к шести годам лишения свободы и денежному штрафу. Заключительное судебное заседание сегодня состоялось дистанционно. Никто из подсудимых виновным себя не признал.

"Что ж, сегодня они звучали достаточно убедительно в своей невиновности. Потерпевшие, конечно, очень надеются на какое-то удовлетворение в том смысле, что будет объективный приговор суда, что будут детально оценены все обстоятельства дела, что будут найдены такие нюансы, которые также укажут на вину других лиц в этом деле", — сказала адвокат пострадавших Евгения Тверяновича-Боре.

В этом году, 21-го ноября, исполнится десять лет с момента обрушения магазина Максима в Золитуде. В результате погибли 54 человека.