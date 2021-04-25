"Он горел у меня на глазах и просил о помощи" — Артис Яунклявиньш о трагедии в Тукумсе

Обгоревший Нормундс Киндзулис так и не успел рассказать своему другу Артису Яунклявиньшу, что же произошло в ночь на 22 апреля в подъезде многоквартирного дома в Тукумсе. Около четырех часов утра Артиса разбудили крики в подъезде: Нормундс звал на помощь. "Он горел у меня на глазах, он кричал в агонии, плакал и молил о помощи", — рассказал порталу Delfi Артис. Он уверен, что его друга, с которым они делили одну квартиру, облили горючей жидкостью и подожгли. Ранее в адрес обоих парней неоднократно высказывались угрозы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Артис согласился на телефонный разговор с Delfi, который организовало общество Mozaīka. Для него сейчас очень важно, чтобы полиция должным образом расследовала это дело.

У Госполиции до сих пор нет подтверждения тому, что пожар, который произошел в Тукумсе и во время которого пострадали двое молодых мужчин, может быть связан с заявлением об угрозах, поступавших в адрес одного из них.

Отвечая на вопрос, как себя чувствует Нормундс, Артис отметил: "Ничего хорошего". В настоящее время он проходит курс лечения в Рижской Восточной клинической университетской больнице — он помещен в реанимационное отделение Государственного ожогового центра. Нормундс получил обширные ожоги тела: мужчина обгорел почти на 100%.

Пытаясь спасти друга, пострадал и Артис. Сейчас он также лечится в той же больнице. "Обгорели до щиколоток ступни, на одной ступне нет кожи, также пострадали живот, грудь, обе руки", — рассказал Артис.

"Он горел и молил о помощи, он шел по коридору, я потушил ему лицо, его одежда полностью сгорела. Не помню, как довел его до ванной, лил на него сверху холодную воду, он был весь прокопченный", — вспоминает Артис.

Что на самом деле произошло в подъезде, Нормундс не успел рассказать, поскольку находился в шоковом состоянии. Артис позвонил 112 и в скорую. Их обоих отвезли в больницу, но до этого Артис успел дать показания полиции.

"Полицейский у меня сразу же спросил — это же самоубийство? Я говорю — нет! Для этого не было никаких оснований. У Нормунда пропал кошелек, думаю, его украли: его нет ни дома, ни на работе. Вместо кошелька в сумке была зажигательная смесь, но зажигалки не было. Это было явно инсценированное дело", — уверен Артис.

В ту ночь Нормундс гостил у подруги, поэтому домой он возвращался поздно. Девушка рассказала порталу Delfi, что они в тот вечер обсуждали, куда отправиться летом в путешествие. Ей Нормундс также рассказывал об угрозах.

Что могло послужить причиной нападения? Артис рассказал, что у Нормунда (он работает в Службе неотложной медицинской помощи помощником врача, а также в частной фирме) в профессиональной среде возник конфликт. Некий человек, имя которого Артису известно, начал угрожать "своим отцом, у которого связи в полиции", и в скором времени возникла конфликтная ситуация. Когда мужчина, расточавший угрозы, узнал, что Нормундс снимает квартиру с другом, в его адрес посыпались грубые гомофобские высказывания, также он требовал, чтобы мужчины убирались из Тукумса.

"Изначальный факт был забыт, все было сосредоточено только на том, чтобы мы оба уехали из Тукумса. Тогда мы обратились в полицию, но в полиции нас заявили, что нет оснований полагать, что мне или другу следует опасаться за свою жизнь. И отказались что-то предпринять", — рассказывает Артис.

Уголовный процесс так и не был начат. А за этим последовало нападение — какой-то незнакомец толкнул Нормунда со ступенек в подъезде дома. Возможно, это был друг того, кто им угрожал.

"Мы поехали в больницу, там зафиксировали травмы, но в полицию больше обращаться не стали", — поясняет Артис. Он также вспомнил, что в минувший четверг Нормунда в подъезде поджидал незнакомец, который попытался его перекинуть через перила. Однако ему удалось отбиться и распылить перечный газ. Об этом в ЧП в полицию также не стали заявлять, потому что толку от этого никакого.

В понедельник врачи под наркозом снимут повязки с обгоревшей кожи. "Морально для меня это ужаснее, чем физически", — говорит Артис.

В Госполиции сообщили, что сейчас по факту пожара в Тукумсе начат уголовный процесс. Рассматриваются несколько версий, назначены экспертизы. От более подробных комментариев по этому делу полиция воздерживается.

Организация "Мозаика" сообщила, что родные и близкие начали сбор средств на лечение Артиса Яунклявиньша и Нормунда Киндзулиса.

"Деньги уже собраны. Я хочу выразить огромную благодарность от себя, от моей мамы, от семьи и от друзей Нормунда за то, что в данный момент люди помогают нам и материально, и пытаются подбожрить хорошими новостями. Наша семья хочет пожелать им здоровья и счастья, мы надеемся, что Бог решит: Нормундс должен остаться на этом свете", — резюмировал Артис.