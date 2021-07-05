Опознаны все погибшие при пожаре в нелегальном хостеле на улице Меркеля

Опознаны все погибшие в трагическом пожаре, который произошел в нелегальном хостеле на улице Меркеля в Риге, сообщили в Государственной полиции.

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Как ранее сообщалось, 10 июня были опознаны 7 из 9 погибших. Все - граждане Латвии. Теперь выяснилось, что еще двое погибших также были гражданами Латвии.

Напомним, ранним утром 28 апреля в незаконном хостеле на ул. Меркеля произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, еще один позже скончался в больнице. Кроме того, в больницу были помещены еще пятеро пострадавших.

Полиция задержала предпринимателя Эрнестса Риекстса, фигурирующего в деле о сгоревшем хостеле на ул. Меркеля. Суд назначил ему заключение в качестве меры пресечения. Всего по делу о пожаре на ул. Меркеля задержаны шесть человек, они все имеют право на защиту.