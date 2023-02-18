Опрос: большинство автоводителей наблюдали беспредел на дорогах, но не сообщали в полицию

Более половины автоводителей (63%) в Латвии становились свидетелями неадекватного поведения других участников дорожного движения, однако не сообщали об этом в полицию. Еще 14% водителей все же проинформировали правоохранительные органы. В свою очередь, еще 23% опрошенных признались, что никогда не замечали подобных ситуаций на дорогах, свидетельствует опрос "Индекс ответственного вождения Carlsberg 0.0".

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По сравнению с ситуацией прошлого года число водителей, которые сообщают о неадекватном поведении других водителей, немного уменьшилось — в прошлом году так ответили 14% респондентов. В свою очередь, число водителей, которые стали свидетелями беспредела на дороге, но не сообщили об этом — выросло на 2%.

Руководитель Школы безопасного вождения Янис Ванкс указывает, что толерантность к чужим нарушениям, может привести к печальным последствиям. "Водители в Латвии зачастую слишком толерантны. Однако, когда мы становимся свидетелями нарушений или неадекватного поведения на дороге в целом, нельзя оставаться в стороне, об этом нужно сообщать в полицию. Именно равнодушие остальных участников дорожного движения и способствует появлению чувства вседозволенности", — поясняет Ванкс.

Данные за прошлый год показали, что чаще в полицию о нарушениях сообщают мужчины (18%), а не женщины (12%). Эта тенденция сохраняется и в этом году — так ответили 16% мужчин и 12% женщин.

По словам руководителя Школы безопасного вождения, неадекватное поведение на дорогах может проявляться по-разному: не показывая поворотник, резко меняя полосу движения, не уступая дорогу, не останавливаясь у пешеходного перехода и т.д. Зафиксировав нарушение и сообщив об этом в полицию, можно способствовать развитию культуры вождения.

В прошлом году чаще остальных о нарушениях сообщали водители в Риге (20%) и Курземе (19%). В этом году столица по-прежнему удерживает пальму первенства (23%), а вот на втором месте — водители из Земгале. Реже всего о неадекватных водителях сообщают в Курземе (9%) и в Латгале (7%).

"Индекс ответственного вождения Carlsberg 0.0" — это исследование безалкогольного пива "Carlsberg 0.0", проведенное в сотрудничестве со Школой безопасного вождения и Исследовательским центром Norstat.