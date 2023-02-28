Опрос: лишь треть жителей Латвии считают судебную систему в стране справедливой

По данным опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения SKDS, почти треть, или 32%, жителей Латвии положительно оценивают честность и справедливость латвийской судебной системы, пишет агентство LETA.

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Глава SKDS Арнис Кактиньш в микроблоге Twitter отметил, что оценка работы судов жителями Латвии за год улучшилась. В 2023 году 32% респондентов склонны считать судебные процессы в Латвии честными и справедливыми. Год назад так думали только 27%.

Однако в целом около половины опрошенных по-прежнему критически оценивают справедливость судов. В частности 49% опрошенных не согласны или скорее не согласны с утверждением, что в судебной системе Латвии царит справедливость, а 19% затруднились ответить на этот вопрос.

Gada laikā ir uzlabojies Latvijas iedzīvotāju vērtējums tiesu darbam. Šogad janvāri jau 32% sliecās vērtēt, ka Latvijā tiesas procesi ir godprātīgi un taisnīgi. Pirms gada tā uzskatīja tikai 27%. Taču no otras puses vēl aizvien biežāk sastopams ir kritisks vērtējums (49%) pic.twitter.com/lbThsq0G3f — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) February 26, 2023



