Опытный вор попался на серийных кражах из частных домов
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В Земгальскую окружную прокуратуру направлены материалы дела о серийных кражах из частных домов. В совершении преступлений подозревается ранее пять раз судимый 48-летний мужчина. Всего на его счету 7 краж.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), подозреваемый был задержан 29 августа. Следствием было установлено, что в период с 11 марта по 27 августа мужчина обокрал семь частных домов в волостях Вецумниеку, Рундалес, Озолниеку, а также в окрестностях Бауски.

Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил 6 042 евро. Позже часть похищенных вещей полиция смогла вернуть законным владельцам.

Обычно вор проникал в дома через окно или балконную дверь на первом этаже. Однако был случай, когда он вошел в помещения через окно прачечной. Кроме того, однажды он использовал складную лестницу с соседнего участка, с помощью которой он поднялся на второй этаж.

С похищенных в домах банковских карточек злоумышленник успел снять 740 евро.

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rus.DELFI.lv
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