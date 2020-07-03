Осквернена могила полковника Латвийской армии Кукиса: полиция ищет вандалов

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 1 июля в Кулдигский участок полиции поступило заявление о том, что на кладбище в волости Падурес осквернена могила полковника Латвийской армии Кришса Кукиса (1874 — 1945).

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В полиции отметили, что злоумышленники выломали и похитили бронзовое изображение Ордена Лачплесиса.

По данному факту начат уголовный процесс. Полиция просит отозваться жителей, которые могут оказать полезную для расследования информацию, позвонив по телефонам 63374406 (по рабочим дням с 08.00 до 16.30) или 110 (круглосуточно).