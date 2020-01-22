Осужден водитель, которого четыре раза ловили за рулем в наркотическом опьянении

В Курземском районном суде вынесен приговор водителю, который четырежды управлял автомобилем без удостоверения водителя транспортного средства, а также находясь под влиянием наркотических и других опьяняющих веществ. Летом 2019 года он был уличен в таком правонарушении четыре раза.

Как отмечает "Курземес вардс", 4 июня 2019 года, находясь под влиянием марихуаны, бупренорфина, диазепама и метаболитов производных бензодиазепина, мужчина управлял автомашиной Volvo S80 в Лиепае, на ул.Пулквежа Бриежа.

24 июля он снова находился за рулем под воздействием опьяняющих веществ и был пойман на ул.Пулквежа Бриежа, а 27 августа во второй половине дня задержан на ул.Ганибу. На этот раз он управлял машиной под воздействием бупренорфина и тетрагидроканнабиноловой кислоты. Спустя всего два дня — вечером 29 августа — он был задержан в Военном городке, на ул.Генераля Баложа в четвертый раз.

Известно, что мужчина ранее неоднократно наказывался, в последний раз в марте 2016 года понес наказание в виде 200 часов принудительных работ и пробационного надзора на один год — за неразрешенное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ без цели их реализации. Наказание исполнено, судимость погашена

До суда прокурор с обвиняемым и его защитником заключили договоренность о признании вины и наказании. На этот раз было решено приговорить мужчину к 380 часам принудительных работ. Ему также запрещено в течение шести лет получить водительские права. Также он должен возместить государству 694,10 евро за проведение экспертизы.