Освобожденный Бенес Айо попросил у Путина политического убежища в России

Гражданин Латвии Бенес Айо, задержанный на этой неделе в коммуне близ станции Шиес (Архангельская область, Россия), вышел на свободу и вместе с адвокатом решил написать письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища на территории РФ.

После того, как Айо вышел на свободу, он написал благодарственное письмо всем, кто его поддерживал, пока он находился под арестом, а также поблагодарил полицейских села Яренск за хорошее отношение.

Бенес Айо прибыл в Россию из Донецкой области 6 февраля, чтобы рассказать о резком обострении ситуации на линии фронта в ЛНР и ДНР. Кроме того, как отметил нацбол, его давно волновала ситуцация ив Шиесе, где собираются построить мусорный полигон.

"Отмечу, что место, где олигархи собираются строить мусорный полигон, находится на болоте. Там мусорная фирма незаконно вырубила более 30 га леса. В этом месте много ручьев, маленьких речек и т.д., которые текут в том числе в Северную Двину, а Двина впадает в море. Таким образом, складирование отходов в Шиесе приведет к экологической катастрофе в России и в Европе", — пояснил Бенес Айо.

Из Шиеса Айо направился в поселок Урдома и купил билет до Москвы. На автовокзале к нему подошел сотрудник полиции, попросил сдать билет и сообщил, что тот находится

в федеральном розыске в России. В отделении полиции ему рассказали, что в ноябре 2019 года Латвия заявила его в розыск по линии Интерпола в связи с его военно — политической деятельностью в Донбассе и призывами к свержению государственного строя Латвии.

"Сначала меня кратко допросили оперативники уголовного розыска. Они спросили меня о том, что я делаю в Шиесе, чем вообще занимаюсь по жизни и т.д. Спросили меня о том, зачем я делал столько много фотографий в Шиесе и Урдоме. Я сказал, что меня интересует обстановка в Шиесе, борьба людей за чистый Север и вообще меня интересует природа Севера — дремучие леса, снега и местная культура . Затем меня отвели к прокурору и в очень культурной форме и в присутствии адвоката попросили дать объяснительную и составили протокол задержания. Мне дали также возможность позвонить перед помещением меня в камеру. Я сумел дозвониться до своего политического союзника, известного активиста московского Горкома КПРФ Дмитрия Сараева , которому объяснил, где нахожусь и почему задержан", — пояснил Бенес Айо.

Его задержали на двое суток, направили в Латвию документы о деталях задержания. По словам "Черного Ленина", условия содержания под стражей были хорошими: кормили, выводили на прогулку, давали мыться под горячим душем. После того, как спустя двое суток Айон отпустили, они вместе с адвокатом написали заявление Владимиру Путину о предоставлении политического убежища. В пятницу Бенес Aйо сoбирается вернуться в Москву.

"Я уверен в том, что Россия как антифашистское государство не выдаст меня Латвии и я призываю власти РФ никогда не выдавать ополченцев Донбасса и политических беженцев по запросам в другие страны", — резюмировал национал-большевик.

Как уже сообщалось ранее, Бенес Айо был задержан в поселке Урдома Архангельской области, где посещал на станции Шиес активистов, выступающих против строительства мусорного полигона.

Бенес Айо был объявлен в розыск в феврале 2015 года в связи с призывами к насильственному свержению государственной власти. Судя по письмам в СМИ и публикациям в интернете, последние годы он находился на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Предполагается, что Бенес Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины.

В среду Генеральная прокуратура Латвии заявила, что собирается обратиться к России с просьбой выдать находящегося в латвийском розыске национал-большевика Бенеса Айо.