Отчим несколько лет насиловал падчерицу: у девочки родился и позже умер ребенок

Латгальская окружная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения с в тяжком преступлении — изнасилованиях малолетней падчерицы. Как отмечается в деле, обвиняемый регулярно насиловал девочку, не достигшую совершеннолетия.

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В прокуратуре сообщили, что отчим насиловал ребенка, оставаясь с девочкой наедине и пользуясь ее беспомощным положением и доверием к нему как к члену семьи.

Отчим продолжал насилие в течение четырех лет. Когда падчерице исполнилось 14 лет, она родила ребенка, у которого констатировали врожденные заболевания. В возрасте трех месяцев новорожденный скончался.

Дело будет рассмотрено в Резекненском суде.