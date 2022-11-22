Отчим обвиняется в изнасиловании малолетней падчерицы
Foto: DELFI

Прокуратура передала в Земгальский районный суд материалы уголовного дела, согласно которым мужчина обвиняется в изнасиловании малолетней падчерицы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно обвинению, летом 2020 года мужчина, находясь дома в Тукумском крае дождался момента, пока он останется с девочкой наедине и с целью удовлетворить половое влечение, приставил к горлу жертвы нож и пригрозил расправой, если та не подчиниться. После этого он изнасиловал ребенка.

Мужчина также пригрозил, что если пострадавшая расскажет о случившемся, то он с ней разберется.

За данное преступное деяние закон предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег