Отчим обвиняется в изнасиловании малолетней падчерицы

Прокуратура передала в Земгальский районный суд материалы уголовного дела, согласно которым мужчина обвиняется в изнасиловании малолетней падчерицы.

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Согласно обвинению, летом 2020 года мужчина, находясь дома в Тукумском крае дождался момента, пока он останется с девочкой наедине и с целью удовлетворить половое влечение, приставил к горлу жертвы нож и пригрозил расправой, если та не подчиниться. После этого он изнасиловал ребенка.

Мужчина также пригрозил, что если пострадавшая расскажет о случившемся, то он с ней разберется.

За данное преступное деяние закон предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.