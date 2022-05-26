Отчиму грозит пожизненный срок за сексуальное насилие в отношении падчерицы
Foto: Vida Press

В Восточно-Курезмская прокуратура передала в суд материалы дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в совершении сексуальных действий при физическом контакте с телом жертвы и удовлетворении полового влечения неестественным образом со своей несовершеннолетней приемной дочерью.

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Согласно обвинительному заключению, в период с осени 2019 года по весну 2021 года отчим, находясь с падчерицей, путем применения насилия и угроз для удовлетворения своего полового влечения к несовершеннолетней девушке, совершал половые акты и удовлетворял свое сексуальное желание неестественным образом.

Обвиняемый воспользовался доверием несовершеннолетней девушки к нему как приемному отцу, а также ее состояние здоровья — девушка ограниченно понимала действия мужчины и их значение.

Таким образом, отмечают в прокуратуре, обвиняемый поставил под угрозу половую неприкосновенность малолетней потерпевшей и нарушил ее нормальное физическое и психическое развитие, причинив ей физическую боль, душевные страдания и моральный вред.

Свою вину в содеянном обвиняемый не признает. Дело будет рассматриваться в Земгальском районном суде.

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