Падение с самоката: за месяц в больницы доставлено 70 детей

Вместо школы больничная койка или реабилитация. В августе в Латвии с травмами после падения с самоката в детскую больницу обратилось 70 детей. Те, кто был без шлема, получили самые тяжёлые травмы, сообщает rus.LSM.

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Почти каждый день в Детскую больницу привозят детей, которые получили травмы, упав с самоката — как с электрического, так и с обычного. Здесь же сейчас лечится 11летний ребенок. Он ехал на электросамокате, и его в Екабпилсе сбила машина. Ребенок получил тяжелые травмы. Сейчас начат уголовный процесс. В июле с похожими травмами таких детей было 50, в августе — 70.

"Каждый тяжелый случай оставляет осадок у любого человека, это эмоционально тяжело. Если мы говорим обо мне — я вспоминаю тяжелые травмы головы, когда ребенок без сознания, и открытые переломы, когда необходимо как можно скорее оказать помощь", — говорит детский хирург Детской клинической университетской больницы Александр Микитин.

Детский хирург Александр Микитин рассказывает, что у него не было смены, когда не привезли бы хоть одного ребенка, упавшего с самоката. В основном, детям просто обрабатывают раны, но каждый месяц есть хотя бы пять случаев, когда детям требуется госпитализация.

"Если травма средней тяжести или тяжелая, когда необходимо применить хирургическое вмешательство, то следует реабилитация. Как мы понимаем, это длинный период, который требует много сил, терпения и времени", — пояснил Александр Микитин.

"Такое лечение может длиться даже полгода и больше. В более легких случаях, например, когда ребенок сломал ногу, 6-8 недель ему нужно провести в гипсе. И только после этого он может начать заново учиться ходить. Так что мы увидим его снова. В случае, если ребенок ехал без шлема и получил травму головы, вылечить его до конца невозможно. С последствиями придется жить всю жизнь", — признала заместитель главы клиники реабилитации Детской больницы Даце Бертуле.

Велосипедисты до 12 лет обязательно должны быть в шлеме, а кататься на электроскутере можно только с 14 лет.