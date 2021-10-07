Пара секунд. Случайная прохожая спасла женщину от прыжка с моста в Даугаву
Foto: DELFI

Благодаря случайной прохожей, удалось спасти жизнь женщине, которая собиралась спрыгнуть с Вантового моста в Даугаву, сообщает передача Degpunktā.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Днем во вторник, 5 октября в дежурную часть поступила информацию, что по Вантовому мосту ходит женщина в одних тапочках, она выглядит растерянной - либо заблудилась, либо, возможно, собирается свести счеты с жизнью. Видеооператоры с помощью камер проверили информацию и передали ее ближайшему полицейскому экипажу. В этот момент полицейские как раз разбирались с нарушителем правил дорожного движения, однако разговор пришлось резко прервать и поспешить на указанный адрес.

Тем временем женщина уже перелезла через перила. В этот момент к ней подбежала прохожая, схватила за куртку и стащила вниз. К ним подоспел велосипедист, женщину положили на землю. Вскоре прибыли полицейские, которые попытались выяснить, что произошло.

Спасенная женщина рассказала, что у нее в семье конфликт с братом и из-за этого она хотела покончить с собой. Также она призналась, что эта мысль приходит к ней в голову уже не первый раз. На место событий приехали медики, которые забрали пострадавшую. Полицейские сопроводили карету скорой помощи до больницы.

На камерах видеонаблюдения видно, что фактически у прохожей было всего пара секунд, чтобы не дать пострадавшей спрыгнуть с моста. Решительные действия помогли спасти жизнь человеку.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни