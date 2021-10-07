Пара секунд. Случайная прохожая спасла женщину от прыжка с моста в Даугаву

Благодаря случайной прохожей, удалось спасти жизнь женщине, которая собиралась спрыгнуть с Вантового моста в Даугаву, сообщает передача Degpunktā.

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Днем во вторник, 5 октября в дежурную часть поступила информацию, что по Вантовому мосту ходит женщина в одних тапочках, она выглядит растерянной - либо заблудилась, либо, возможно, собирается свести счеты с жизнью. Видеооператоры с помощью камер проверили информацию и передали ее ближайшему полицейскому экипажу. В этот момент полицейские как раз разбирались с нарушителем правил дорожного движения, однако разговор пришлось резко прервать и поспешить на указанный адрес.

Тем временем женщина уже перелезла через перила. В этот момент к ней подбежала прохожая, схватила за куртку и стащила вниз. К ним подоспел велосипедист, женщину положили на землю. Вскоре прибыли полицейские, которые попытались выяснить, что произошло.

Спасенная женщина рассказала, что у нее в семье конфликт с братом и из-за этого она хотела покончить с собой. Также она призналась, что эта мысль приходит к ней в голову уже не первый раз. На место событий приехали медики, которые забрали пострадавшую. Полицейские сопроводили карету скорой помощи до больницы.

На камерах видеонаблюдения видно, что фактически у прохожей было всего пара секунд, чтобы не дать пострадавшей спрыгнуть с моста. Решительные действия помогли спасти жизнь человеку.