Пардаугава: BMW пытался уйти от полиции на скорости 222 км/ч; в ДТП пострадали четыре человека

В конце прошлой недели на улицах Риги развернулась настоящая полицейская погоня: водитель BMW 330d не подчинился требованиям стражей порядка и пытался скрыться на скорости 222 км/ч. В итоге, находясь в Пардаугаве, он потерял управление и совершил аварию, в которой пострадали четыре человека

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Как отмечают в полиции, в ночь на воскресенье полицейские, контролирующие центр Риги, решили проверить автомобиль BMW 330d, водитель которого, предположительно, мог быть пьян. Водитель проигнорировал просьбы полиции остановиться и ускорил движение: направляясь в сторону Островного моста, он разогнался с 70 км/ч до 222 м/ч.

Уж в Пардаугаве, на перекрестке с К. Улманя гатве и ул. Виенибас гатве нарушитель не справился с управлением, в результате чего машина буквально влетела в рекламный стенд возле магазина Motofavorīts, после этого BMW ткже врезался в дерево.

Как отмечают в полиции, машина получила основательные повреждения, удивительным образом водитель и пассажиры, находившиеся в авто, выжили. Всех четверых пришлось доставить в больницу для оказания медицинской помощи. Состояние одного пострадавшего характеризуется как средне тяжелое.

В организме водителя 2001 года рождения констатировали 1 промилле алкоголя, также у него не оказалось прав. По делу начато следствие.