Пардаугава: неадекватный мужчина в магазине приставил нож к горлу покупателя
Foto: PantherMedia/Scanpix

На прошлой неделе в одном из небольших продуктовых магазинов в районе Шампетерис произошло ЧП: некий неадекватный мужчина угрожал ножом другим покупателям. Как отмечает Degpunktā, у незнакомца не было умысла ограбить магазин, также он не вступал в конфликт с другими посетителями магазина или продавцами.

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По свидетельствам очевидцев, мужчина внезапно стал сквернословить, достал нож и приставил его к горлу одного из покупателей. К счастью, окружающим удалось уговорить нападавшего убрать оружие, а затем выгнать из магазина. Вечером подозреваемый сам явился в участок полиции, но так и не смог объяснить свое неадекватное поведение.

По делу начат уголовный процесс.

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