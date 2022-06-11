Пардаугава: по дороге с работы пропал 44-летний мужчина

Земгальский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эдмунда Красникова (1978 г.р.), которого в последний раз видели 7 июня, около 15.00, когда он выходил с работы на ул. Валдекю.
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Его приметы: рост 185 см, среднего телосложения, волосы светлые. Носит очки. На правом плече — большая татуировка, на бицепсе левой руки татуировка-браслет.
Был одет: синие джинсы, черная рубашка в серую полоску, коричневая кожаная куртка, черные кроссовки.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67085984 или 110.
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