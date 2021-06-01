Пассажир автомобиля предложил дорожному полицейскому взятку 100 евро
Foto: DELFI

В понедельник, 31 мая в Салацгривском крае пассажир автомобиля предложил сотруднику Видземского регионального управления Государственной полиции 100 евро, чтобы в отношении пьяного водителя не был начат процесс об административном нарушении.

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Автомобиль Mazda был остановлен в 22.30 в волости Лиепупес на шоссе Рига-граница Эстонии. В ходе проверки выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения - в выдохе мужчины было констатировано 1,76 промилле. Полиция начала административный процесс.

Чтобы его друг избежал наказания, пассажир автомобиля предложил полицейскому 100 евро. За данное деяние против пассажира начат уголовный процесс. Ему грозит до пяти лет заключения, принудительные работы или денежный штраф.

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