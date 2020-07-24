Педофил несколько месяцев растлевал и насиловал несовершеннолетнюю девочку

Курземское региональное управление полиции (КРУП) завершило расследование дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

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Как отмечает пресс-центр КРУП, в декабре прошлого года была получена информация о том, что некая несовершеннолетняя девочка подвергается сексуальному насилию. По данному делу был начат уголовный процесс, в ходе которого полиция установила подозреваемого: мужчину в возрасте 50 лет, который в течение нескольких месяцев сексуально использовал девочку.

В КРУП отметили, что мужчина удовлетворял свои сексуальные желания в физическом контакте с телом жертвы против воли потерпевшей и с использованием угроз. Также задержанному инкриминируются и другие тяжкие статьи, по которым ему грозит от 10 до 20 лет заключения или пожизненный срок.