Передача: обгоревший в Тукумсе мужчина проходит обвиняемым по другому делу о поджоге
Foto: PantherMedia/Scanpix

Против Нормундса Киндзулиса, который на прошлой неделе в Тукумсе при неизвестных обстоятельствах (возможно, из-за поджога на почве гомофобии) получил обширные ожоги, было заведено дело в Риге за умышленный поджог чужого имущества с использованием жидкости для розжига. В ходе расследования этого дела у него были выявлены психические нарушения, мешающие понимать и контролировать свои действия. Об этом со ссылкой на прокурора сообщает передача "Панорама" на телеканале LTV.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сейчас за жизнь Киндзулиса борются медики Государственного ожогового центра. Высказывались предположения, что против него совершено преступление на фоне гомофобии, что его умышленно облили горючей жидкостью и подожгли.

Журналисты LTV выяснили, что Рижский суд Латгальского предместья рассматривает дело, по которому Киндзулис проходит как обвиняемый— и это дело за намеренную порчу чужого имущества путем поджога. По словам прокурора, вина пока не доказана, но свою вину он фактически признал.

В деле пять эпизодов, события происходили в Кенгарагсе в конце 2019 и начале 2020 года. Ни один человек не пострадал. После одного из поджогов Киндзулиса задержали, и психиатрическая экспертиза констатировала нарушения.

"На основании заключения эксперта было принято решение отправить дело в суд для определения принудительных мер медицинского характера", — рассказала прокурор. Уже было несколько заседаний суда.

При этом Киндзулис является студентом-медиком и работает в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП). Запрет работать он не получил. Глава СНМП Лиене Ципуле сказала, что ничего об этом не знала, и слышит эти факты первый раз от журналистов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

67

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США