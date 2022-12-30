Первый месяц действия закона: уголовная ответственность грозит уже 215 пьяным водителям

Прошел месяц с тех пор, как вступила в силу уголовная ответственность и конфискация автомобиля за пьяное вождение. За месяц уголовный процесс был начат в 215 случаях. У самого пьяного водителя них концентрация алкоголя составляла 3,81 промилле. Конфискованные машины скоро перестанут помещаться на специальной стоянке, возможно, придется искать новую, пишет портал Lsm.

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За вождение в состоянии сильного опьянения (выше 1,5 промилле) в Латвии уже месяц действует уголовная ответственность. За месяц полиция поймала 96 таких водителей, а еще 119 пьяных водителей не имели водительских прав.

Как отмечает заместитель начальника Управления безопасности дорожного сообщения Госполиции Артур Смилга, выводы пока делать рано, но кажется, что ситуация существенно не изменилась.

"Нужно учитывать, что еще в трети случаев, это еще около сотни, начато административное дело о вождении в пьяном виде. То есть средняя статистика — 300 пьяных водителей в месяц. Выглядит так, что все так же плохо, как было и до этого", — поделился он.

Еще девять человек подозреваются в употреблении наркотиков, а 12 человек отказались от проверок, что автоматически означает начало уголовного процесса.

Водители, остановленные полицией, говорят, что знают о новом законе и о том, что теперь у них могут отнять машину — но это их не остановило от того, чтобы сесть за руль в пьяном виде. Это может объясняться тем, что полицейских слишком мало, чтобы поймать всех пьяных водителей, и это рождает у водителей чувство безнаказанности.

Смилга надеется, что летом можно будет заметить первые результаты действия нового закона, когда люди увидят количество наказанных за несколько месяцев. "Когда критическая масса наберется, возможно, начнут беспокоиться", — предполагает он.

Конфискованные автомобили отправляются на стоянку Государственного агентства обеспечения. Теперь их там стало в два раза больше, рассказал глава департамента управления по изъятым вещам и ресурсам агентства Янис Небарс. В 2021 году за аналогичный период их было 84, а в этом — 159. Агентство готово к тому, что машин станет еще больше. "Сейчас на хранении у агентства находятся более 600 транспортных средств. Количество, к которому мы готовы — еще 250, то есть до 850 в сумме", — рассказал он. Если машин будет еще больше, агентству придется искать дополнительную стоянку. Министерство юстиции ранее прогнозировало, что за год могут изъять 2500 машин. За хранение автомобиля на этой стоянке нарушителям нужно платить 2,13 евро в день.