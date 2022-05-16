Плявниеки: к убийству Валягина причастна международная преступная группировка
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К убийству Геннадия Валягина, которое произошло в марте 2022 годв в микрорайоне Плявниеки, причастна международная преступная группировка. На данный момент под стражей находится один подозреваемый. Об этом заявили в Госполиции.

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Как уже сообщалось, 11 марта, в 14.43, возле гриль-бара "Уголок", что неподалеку от перекрестка улиц М. Келдыша и А. Сахарова, в своей машине был убит бывший член бригады Ивана Харитонова — Геннадий Валягин.

Киллер и его подельники скрылись с места происшествия, однако вскоре автомобиль, на котором они сбежали, нашли в Стопиньской волости: преступники успели его поджечь. Полиция объявила план "Капкан", и вскоре двое подозреваемых были задержаны.

В ходе следствия полиция установила, что из задержанных в тот же день подозреваемых с убийством связан один человек. Он все еще находится под стражей. Остальные освобождены из-под ареста, т.к их причастность к преступлению не удалось доказать.

Однако полиция смогла в ходе следствия установить личности других лиц, причастных к убийству Валягина: ими оказались члены международной преступной группировки. В этой связи полиция ведет розыск как в Латвии, так и за ее пределами при тесном сотрудничестве силовых структур других государств.

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