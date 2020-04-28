Плявниеки: на ул. Илукстес задержан наркоторговец, собака нашла тайники в квартире и подъезде

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 27 апреля полицейские задержали в микрорайоне Плявниеки дилера, торговавшего наркотиками. В ходе обыска с привлечением служебной собаки по кличке Ватсон были найдены и изъяты психотропные и наркотические вещества: метамфетамин, карфентанил, клоназепам и марихуана.

Как сообщает пресс-центр РРУП, в распоряжение сотрудников Зиемельскго участка полиции поступила информация о том, что на контролируемой ими территории ведется продажа наркотиков. Также было известно, что этот же мужчина продает наркотики и на ул. Илукстес.

Поскольку наркодилер хорошо конспирировался и создал большую преступную сеть, к задержанию подозреваемого был привлечен спецназ "Омега". При содействии работников Управления криминальной полиции Риги и участка полиции "Кенгарагс" 27 апреля подозреваемого (1987 г.р.) удалось задержать в момент продажи наркотиков.

В полиции сообщили, что мужчина ранее был судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом наркотиков. По месту жительства задержанного полиция изъяла амфетамин, карфентанил, клоназепам и марихуану. В РРУП сообщили, что служебная собака помогла найти тайники с наркотиками в подъезде, а также в квартире. Все изъятые вещества направлены на экспертизу.

Кроме того, полиция изъяла наличные средства, полученные, вероятней всего, от продажи наркотиков. Изъяли стражи порядка и газовый пистолет. По делу начат уголовный процесс.