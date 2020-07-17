Плявниеки: у пьяного отца, спящего под деревом, забрали 3-летнего ребенка

Сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) в минувшую среду забрали у пьяного мужчины маленького сына. О нетрезвом родителе в компании собутыльников, а также о ребенке, который стал невольным свидетелем пьяного застолья, стражам порядка сообщила неравнодушная местная жительница.

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Как сообщает Degpunktā, приехавшие на ул. Салнас полицейские констатировали, что в одном из дворов, возле дерева лежат трое пьяных мужчин, рядом с ними валялись бутылки от алкоголя. Здесь рядом с ними играл мальчик примерно в возрасте 3 лет. Поскольку у ребенка была рана на коленке, полиция вызвала скорую. Рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась.

Работникам РМП с огромным трудом удалось добиться отца мальчика, который был настолько пьян, что едва вообще мог что-то говорить. Позже было установлено, что в организме мужчины 3,55 прмилле.

Полицейские выяснили, что у ребенка есть мать, но она на работе. Узнать ее номер не удалось, т. к. телефон мужчины к той поре разрядился. К счастью, на помощь пришли местные жители, которые рассказали, где работает женщина, а также номер ее телефона.

"Мать рассказала, что уже около трех часов ищет ребенка. Она знала, что отец ушел гулять с ребенком, но она не знала, что мужчина настолько пьян. Женщина сама пришла на место происшествия", — рассказали в РМП.

Мать забрала ребенка домой, а мужчину доставили в участок, где составили административный протокол.