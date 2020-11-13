Плявниеки: убегая от обидчика, женщина прыгнула с 6-го этажа

В одном из дворов по ул. Забиекстес в Риге на этой неделе произошли трагические события: пытаясь спастись от напавшего на нее пьяного сожителя, женщина прыгнула с шестого этажа

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Как сообщает Degpunktā, соседи рассказали, что женщина долгое время жила в одной квартире с тихим мужчиной, который любил алкоголь. В один из вечеров он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала выяснял со спутницей жизни отношения, а затем стал ее избивать и душить. В итоге, спасаясь от насилия, женщина решилась на отчаянный шаг.

Несмотря на прыжок с шестого этажа, к моменту приезда медиков пострадавшая находилась в сознании и могла общаться. При этом ее сожитель собирался скрыться с места происшествия, однако ему помешали свидетели.

Мужчину задержали и поместили в патрульную машину, где тот пытался предложить полицейским взятку. При этом непонятно, от чего он пытался откупиться, однако тем самым он еще больше ухудшил свое положение. По делу ведется следствие.