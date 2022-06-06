Плявниеки: в ДТП пострадала велосипедистка, полиция ищет свидетелей
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Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 2 июня, в 17.08, в Риге, на перекрестке улиц А. Деглава и Улброкас: в это время неустановленное транспортное средство (возможно, серебристого цвета) столкнулось с велосипедистом.

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По предварительным данным, велосипедистка ехала по велодорожке в сторону Дрейлини. При пересечении с ул. Улброкас ее сбил автомобиль, после чего водитель скрылся в сторону ул. Ак.Келдыша, не сообщив о ЧП в полицию и не оказав пострадавшей помощь.

В результате столкновения женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67219837, 26653635 или 110.

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