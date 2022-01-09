Плявниеки: задержан извращенец, который заманивал детей и пытался их совратить

Сотрудники Госполиции задержали мужчину, который накануне Нового года пытался заманить и совратить в Плявниеках детей. Ранее задержанный уже попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления.

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Как отмечает пресс-служба Рижского регионального управления полиции, 29 декабря 2021 года на одной из детских площадок на ул. А. Сахарова был замечен мужчина, который, возможно, совращал детей, уговаривая их пойти с ним для совершения развратных действий. Жертвами педофила едва не стали две девочки, оказавшиеся в тот момент на площадке.

Полиция незамедлительно отреагировала на два заявления и приступила к поискам возможного подозреваемого, в том числе запросив записи камер видеонаблюдения, расположенных в непосредственной близости к месту происшествия. Для установления личности растлителя также использовались и другие методы.

Проверив записи, полиция выяснила, что на месте ЧП был замечен мужчина, который, возможно, и заманивал детей, и совершал непристойные действия. Чтобы сбить детей толку, он возвращался к своей машине и переодевался.

Как отмечают в РРУП, 5 января подозреваемого удалось задержать. Им оказался мужчина 1957 г.р., ранее уже попадавшийся на подобных преступлениях. Начат уголовный процесс за совращение несовершеннолетних лиц. За это преступление может грозить до семи лет лишения свободы.

В полиции отмечают, что ранее в СМИ и соцсетях проходила информация о том, что, возможно, в машине у подозреваемого в тот день находился малолетний ребенок. Но полиция обращает внимание, что пока в ходе следствия эта информация не нашла подтверждения.

Напомним, ранее в программе Degpunktā сообщалось, что 29 декабря к двум девочкам, игравшим неподалеку от рощи на ул. А. Сахарова, подошел пожилой мужчина и предложил сходить с ним за горку, где якобы другой мужчина занимается самоудовлетворением. Подружки испугались и убежали, а извращенец начал ходить по прилегающей территории в поисках других жертв.

Вскоре дети забежали на пригорок и увидели, что возле детсада стоит мужчина со спущенными брюками и мастурбирует. Одна из девочек рассказала родителям, что в микроавтобусе находился в тот момент маленький ребенок. К моменту приезда полиции преступник скрылся.

Полиция призывает и родителей, и учителей повторить с детьми правила безопасности в разных ситуациях. Если ребенок заметил подозрительных лиц, он должен сразу же сообщить об этом родителям. Если у ребенка нет телефона, он должен обратиться за помощью к кому-нибудь из взрослых, например, продавцу из магазина, охраннику, оператору АЗС.

В том случае, если вы пострадали от подобных действий, полиция просит сообщать об этом в дежурную часть или писать на адрес: krpp1b4n@riga.vp.gov.lv.