По центру Риги ходила абсолютно голая женщина

Утром 21 апреля в Риге, на ул. Элизабетес была замечена женщина без одежды. Как отмечает Degpunktā, 55-летней гражданке Финляндии потребовалась срочная медицинская помощь.

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Как рассказала свидетельница Лиене, женщина остановилась возле ограды Верманского сада и разделась. К ней подходили прохожие и спрашивали, что случилось и как ей помочь, однако иностранка, не сказав ни слова, продолжила своей путь, но уже без одежды.

В это время в парке находились полицейские, приехавшие на другой вызов: на скамейке нашли другую женщину, которой стало плохо от чрезмерного употребления алкоголя. На ул. Элизабетес вызвали второй экипаж РМП и медиков.

Голую женщину удалось остановить недалеко от здания Кабинета министров. Иностранку госпитализировали с подозрением на инсульт. Именно болезнь могла спровоцировать внезапные проблемы в поведении и провалы в памяти.