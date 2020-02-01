По делу об отмывании 50 млн евро через ABLV Bank арестован гражданин Белоруссии

Суд Латгальского предместья Риги по уголовному процессу об отмывании 50 млн евро через ABLV Bank сегодня дал санкцию на арест одного из четырех подозреваемых иностранных граждан — гражданина Белоруссии.

Адвокат Артур Звейсалниекс заявил, что его подзащитный не связан с ABLV Bank и к делу причастен только потому, что оказался в "неправильном месте в неправильное время".

Адвокат отметил, что его клиент не является известным человеком и его имя "вряд ли кому-то что-то скажет". Ответа о том, как его подзащитный связан с ABLV Bank, он не дал.

Гражданину Белоруссии инкриминируются преступления по ч.3 ст.195 Уголовного закона — легализация преступно нажитых средств в крупном размере или в организованной группе.

Прокурор Дайнис Штейнебргс ранее сообщил, что процесс начат на основе информации, предоставленной Службой финансовой разведки. Участники группировки легализовали средства, полученные в основном в результате неуплаты налогов и мошенничества в России и Белоруссии. Затем эти средства легализовались в финансовой системе ЕС — вначале они зачислялись на счета предприятий, которые зарегистрированы за пределами ЕС, а затем участники группы регистрировали различные предприятия в странах ЕС и открывали счета в ABLV Bank. В основном эти компании были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.

По данным прокуратуры, отдельные сотрудники банка консультировали участников группы, как эти средства легализовать. Штейнбергс сообщил, что впоследствии будет анализироваться и роль самого банка — был ли он вовлечен в незаконную деятельность. В ходе расследования будут оцениваться действия не только персональных банкиров, но и ответственных должностных лиц банка.

Прокурор сообщил, что по делу арестованы средства на сумму не менее 1,5 млн евро. В ходе 30 обысков изъято большое количество финансовых документов, регистрационных документов офшоров и др.

По делу проходят 12 лиц, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, в том числе к шести лицам применен статус подозреваемых, к пяти — статус лица, против которого начат уголовный процесс. Среди подозреваемых четыре гражданина других государств. Двое подозреваемых уже находятся под арестом — это предприниматель Андрис Овсянников, бывший персональный банкир в ABLV Bank, а ныне член правления предприятия Manat, и юрист Андрис Путниньш. К остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.