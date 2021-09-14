По делу об отмывании денег задержан глава общества латвийских ветеранов-десантников СВД Алтенбург

В конце июня в рамках расследования дело о легализации средств, полученных преступным путем, Госполиция задержала главу общества латвийских ветеранов-десантников СВД Юрия Алтенбурга.

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Информация о задержании группы, которая занималась отмыванием денежных средств, была предоставлена Госполицией в начале августа. Тогда же сообщалось, что в преступной схеме использовались в том числе и пункты обмена валюты. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали десять человек, которые подозреваются в легализации, как минимум, 295 000 евро, полученных преступным путем.

В Госполиции также пояснили, что эта организованная преступная группа долгое время предлагала в качестве своих услуг профессиональное отмывание денег. Также представители органов правопорядка указали, что данная группа может считаться одной из самых влиятельных групп, причастных к отмыванию денег за последние годы.

Согласно информации, полученной порталом Delfi, одним из задержанных по этому делу является глава общества латвийских ветеранов-десантников СВД Юрий Алтенбург. Известно, что он был знаком с военным атташе РФ Русланом Ушаковым, который был выдворен из Латвии.

Учитывая связи Алтенбурга с Ушаковым, а также его контакты с военными ветеранскими организациями в России, нельзя исключать, что органы госбезопасности Латвии могут интересоваться не только возможной легализацией задержанным средств, полученных преступным путем.

В Госполиции в интересах следствия не стали разглашать информацию о том, что по данному делу мог быть задержан Юрий Алтенбург.