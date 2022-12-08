По делу об убийстве Бункуса обвинения предъявлены трем лицам

По делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса обвинение предъявлено трем лицам, сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Алдис Ласманис, пишет агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своей машине мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, предположительно причастная к убийству. Это одно из самых громких и резонансных убийств в Латвии в последние годы

В четверг, 8 декабря, стало известно, что два человека обвинены в подстрекательстве или заказе убийства, а один из них в пособничестве убийству.

Обвинение также предъявлено лицу, которое произвело выстрелы, ставшие причиной смерти Бункуса. Обвинение организатору убийства не предъявлено, поскольку он умер насильственной смертью.

Уголовный процесс в отношении одного лица прекращен, так как в его действиях не была констатирована, что он поддерживал совершение преступления.

Полиция также признала, что в ходе следствия не удалось установить личность, исполнявшую роль водителя.

Государственная полиция также сообщает, что в ходе расследования были изъяты средства в размере 50 миллионов евро, опрошено 300 человек, допрошено 200.

В уголовном процессе подозреваемыми были признаны четыре человека — трое граждан Латвии и один гражданин России. В полиции заявили, что в ходе расследования получено четкое представление об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах, в том числе о распределении ролей — от заказчика до организатора и исполнителя убийства. Дело занимает 121 том.

Кому предъявлены обвинения?

Гражданину России 1974 года рождения предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, а именно: убийство при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы, незаконный оборот огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, а также разглашение сведений уголовного производства без разрешения следователя или прокурора.

Александру Бабенко, бизнесмену 1961 года рождения, предъявлено обвинение в убийстве при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы, подстрекательстве к убийству и пособничестве ему.

Начато уголовное преследование бизнесмена Михаила Ульмана, 1953 года рождения за подстрекательство к убийству и убийству при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы.

Также начато уголовное преследование Аркадия Юдина, 1970 года рождения по подозрению в убийстве при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы.

Трое подозреваемых были заключены под стражу, а мера пресечения в отношении Юдина была не связана с лишением свободы.

Что послужило причиной убийства?

Михаил Ульман и Александр Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункус ранее упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а в 2016 году Бункус сам обратился в полицию из-за угроз убийством, но дело было закрыто.

В 2016 году у Улманса якобы возникли разногласия с администратором неплатежесобности SIA Rego Trade. Бункус, как администратор неплатежеспособности Rego Trade, через суд взыскал с Ульмана и других бывших членов правления компании более миллиона евро.

В октябре программа TV3 Nekā personīga сообщила, что в связи с делом об убийстве Бункуса в начале октября был отстранен от должности заместитель начальника 1-го отдела Департамента уголовного розыска Государственной полиции Янис Капостиньш. В отношении Капостиньша возбуждено дисциплинарное дело, так как были обнаружены признаки, свидетельствующие о возможных серьезных дисциплинарных нарушениях.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что дисциплинарное дело продолжается и чиновник все еще отстранен.

Возбуждены еще два уголовных процесса

Уголовный процесс квалифицируется по нескольким статьям Уголовного кодекса о различных уголовных преступлениях, инкриминируемых лицам в соответствии с составом преступлений.

В дополнение к данному уголовному процессу принято решение о возбуждении двух новых уголовных процессов: одного по факту легализации средств, полученных преступным путем, в крупном размере, в составе организованной группы, в отношении лица 1970 года рождения, второго по уголовным правонарушениям в сфере народного хозяйства в отношении лиц 1961 и 1953 годов рождения. В настоящее время следствие по отдельным уголовным производствам продолжается.

В расследовании убийства значительную роль сыграло и международное сотрудничество — это и обмен информацией и получение интересующих следствие данных из ряда других стран, и организации специальных международных следственных рабочих групп, в том числе с поддержке Europol, сообщили в полиции.