По делу об убийстве Бункуса обвинения предъявлены трем лицам
Foto: LETA

По делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса обвинение предъявлено трем лицам, сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Алдис Ласманис, пишет агентство LETA.

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Администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своей машине мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, предположительно причастная к убийству. Это одно из самых громких и резонансных убийств в Латвии в последние годы

В четверг, 8 декабря, стало известно, что два человека обвинены в подстрекательстве или заказе убийства, а один из них в пособничестве убийству.

Обвинение также предъявлено лицу, которое произвело выстрелы, ставшие причиной смерти Бункуса. Обвинение организатору убийства не предъявлено, поскольку он умер насильственной смертью.

Уголовный процесс в отношении одного лица прекращен, так как в его действиях не была констатирована, что он поддерживал совершение преступления.

Полиция также признала, что в ходе следствия не удалось установить личность, исполнявшую роль водителя.

Государственная полиция также сообщает, что в ходе расследования были изъяты средства в размере 50 миллионов евро, опрошено 300 человек, допрошено 200.

В уголовном процессе подозреваемыми были признаны четыре человека — трое граждан Латвии и один гражданин России. В полиции заявили, что в ходе расследования получено четкое представление об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах, в том числе о распределении ролей — от заказчика до организатора и исполнителя убийства. Дело занимает 121 том.

Кому предъявлены обвинения?

Гражданину России 1974 года рождения предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, а именно: убийство при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы, незаконный оборот огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, а также разглашение сведений уголовного производства без разрешения следователя или прокурора.

Александру Бабенко, бизнесмену 1961 года рождения, предъявлено обвинение в убийстве при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы, подстрекательстве к убийству и пособничестве ему.

Начато уголовное преследование бизнесмена Михаила Ульмана, 1953 года рождения за подстрекательство к убийству и убийству при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы.

Также начато уголовное преследование Аркадия Юдина, 1970 года рождения по подозрению в убийстве при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы.

Трое подозреваемых были заключены под стражу, а мера пресечения в отношении Юдина была не связана с лишением свободы.

Что послужило причиной убийства?

Михаил Ульман и Александр Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункус ранее упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а в 2016 году Бункус сам обратился в полицию из-за угроз убийством, но дело было закрыто.

В 2016 году у Улманса якобы возникли разногласия с администратором неплатежесобности SIA Rego Trade. Бункус, как администратор неплатежеспособности Rego Trade, через суд взыскал с Ульмана и других бывших членов правления компании более миллиона евро.

В октябре программа TV3 Nekā personīga сообщила, что в связи с делом об убийстве Бункуса в начале октября был отстранен от должности заместитель начальника 1-го отдела Департамента уголовного розыска Государственной полиции Янис Капостиньш. В отношении Капостиньша возбуждено дисциплинарное дело, так как были обнаружены признаки, свидетельствующие о возможных серьезных дисциплинарных нарушениях.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что дисциплинарное дело продолжается и чиновник все еще отстранен.

Возбуждены еще два уголовных процесса

Уголовный процесс квалифицируется по нескольким статьям Уголовного кодекса о различных уголовных преступлениях, инкриминируемых лицам в соответствии с составом преступлений.

В дополнение к данному уголовному процессу принято решение о возбуждении двух новых уголовных процессов: одного по факту легализации средств, полученных преступным путем, в крупном размере, в составе организованной группы, в отношении лица 1970 года рождения, второго по уголовным правонарушениям в сфере народного хозяйства в отношении лиц 1961 и 1953 годов рождения. В настоящее время следствие по отдельным уголовным производствам продолжается.

В расследовании убийства значительную роль сыграло и международное сотрудничество — это и обмен информацией и получение интересующих следствие данных из ряда других стран, и организации специальных международных следственных рабочих групп, в том числе с поддержке Europol, сообщили в полиции.

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