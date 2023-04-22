По дороге из Латвии в Россию исчез грузовик с алкоголем

Полиция Паневежского района (Литва) разыскивает загадочно исчезнувший грузовик с алкоголем, который 11 апреля был загружен в Латвии и должен был проследовать в Россию.

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Известно, что грузовой автомобиль, в котором перевозили спиртное, принадлежал транспортному предприятию, зарегистрированному в Вильнюсе.

Ущерб из-за потери груза составил около 150 000 евро. Начато предварительное расследование также и по факту возможного мошенничества.