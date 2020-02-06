По дороге в Вентспилс из товарного поезда вытекло 400 литров мазута

В среду, 5 февраля Даугавпилсское региональное отделение Государственной службы среды получило информацию от Государственной пожарно-спасательной службы о том, что на железнодорожной станции "Индра" (волость Индрас, Краславский край) был остановлен товарный поезд, так как из двух цистерн вытекал мазут. Известно, что конечный пункт поезда — Вентспилс.

На место ЧП незамедлительно выехали инспекторы Службы среды, ГПСС и аварийная бригада предприятия Latvijas dzelzceļš. Было установлено, что мазут разлит в пределах железнодорожных путей. Произведены оперативные действия по сбору загрязнения. Угрозы для окружающей среды нет.

По предварительным подсчетам, из цистерн товарного поезда вытекло около 400 литров мазута. Служба среды продолжает следить за ситуацией на месте происшествия.