По горячим следам задержаны хулиганы, избившие мужчину

Сотрудники Цесисского участка полиции Видземского регионального управления Государственной полиции за нанесение телесных повреждений задержали двух местных жителей.

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В пятницу, 27 ноября около полуночи Государственная полиция получила информацию о том, что в Цесисе на улице Яня порука несколько человек избили мужчину. Пострадавший госпитализирован.

По факту был начат уголовный процесс по статье хулиганство. В ходе оперативно-розыскных действий по подозрению в совершении преступления были задержаны двое молодых мужчин.

Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. На время расследования в отношении них использована мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Хулиганам грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф. Расследование продолжается.