По подозрению в фиктивной вакцинации в Рижском районе задержаны четыре человека; в том числе — семейный врач

На этой неделе полиция Рижского района задержала по подозрению в подделке сертификатов Covid-19 четырех человек, в том числе — семейного врача. Все задержанные — женщины, работницы медицинских учреждений.

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Задержанные 1972, 1961, 1956 и 1953 года рождения. Они подозреваются в подделке сертификатов вакцинации, совершенной в группе. Задержание 19 октября произвели работники 3-го бюро управления Рижского района Уголовной полиции.

Также проведены семь обысков по различным адресам в Рижском районе, в том числе, в практике семейного врача. Во время обысков изъяты свидетельства о получении вакцины, не соответствующие действительности, преступно полученные деньги и другие предметы, имеющие отношение к следствию.

В ходе расследования полиция получила доказательства, свидетельствующие о том, что в автоматизированную систему данных была введена ложная информация о фактах вакцинации, хотя прививки сделаны не были. Таким образом несколько человек приобрели фальшивые сертификаты вакцинации, стоимость покупки составляла 400 евро.

Сейчас к трем задержанным применен статус подозреваемых и приняты меры пресечения, не связанные с лишением свободы. К одной женщине применен статус лица, в отношении которого возбужден уголовный процесс.

Уголовный процесс возбужден по подозрению противоправного требования и принятия блага в группе по предварительному сговору, вмешательство в работу

работы автоматизированной системы обработки данных и незаконное обращение с информацией, содержащейся в этой системе, в корыстных целях, а также подделки документов в группа лиц в корыстных целях.

В интересах следствия Государственная полиция сейчас не предоставляет более подробные комментарии.

Полиция вновь призывает тех, кто располагает информацией о фальсификации вакцинации, сообщать об этом. Стражи правопорядка также призывают тех, кто участвовал в такой деятельности, явиться в полицию и сотрудничать со следователями. В зависимости от конкретной ситуации, если такой человек пришел с повинной, начал сотрудничать со следствием, помог в раскрытии преступлений, будет оценена возможность освободить его от уголовной ответственности.

Как ранее сообщил начальник Государственной полиции Армандс Рукс, количество уголовных процессов о фиктивной вакцинации "близится к двум десяткам".