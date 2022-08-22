По подозрению в наркоторговле задержаны четверо

В Екабпилсе по подозрению в торговле наркотиками задержаны четверо молодых людей, сообщили в Государственной полиции.

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В связи с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, транспортировкой и пересылкой наркотических и психотропных веществ полиция провела в Екабпилсе восемь обысков, в ходе которых было найдено и изъято примерно 592 г марихуаны, 13 таблеток MDMA и, возможно, полученные преступным путем 825 евро.

По подозрению в совершении данного преступления стражи порядка задержали молодых людей 2000, 2002 и 2003 г.р. В отношении двоих из них избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, в свою очередь, одного их компании арестовали.

В ходе дальнейших процессуальных действий полицейские провели ряд дополнительных обысков, в рамках которых, были обнаружены, возможно, полученные преступным путем средства - 4450 евро и 20 долларов США. По подозрению в совершении преступления задержан молодой человек 2001 г.р.

Ни один из задержанных молодых людей ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.