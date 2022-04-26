По подозрению в ограблении задержан мужчина

23 апреля вечером в Даугавпилсский участок полиции поступила информации о том, что в городе произошло ограбление. Выяснилось, что в ходе совместного распития алкоголя мужчина 1986 г.р. нанес собутыльнику 1962 г.р. телесные повреждения и украл телефон.
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В ходе оперативных мероприятий полиции удалось выяснить личность нападавшего. Мужчина был задержан.
Полицейским удалось получить украденный телефон и вернуть его законному владельцу. Начат уголовный процесс.
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