По подозрению в убийстве полиция задержала четверых мужчин, еще один в розыске

В Эргли по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть, полиция задержала четвертых мужчин, еще один находится в розыске, сообщили в Видземском региональном управлении Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В воскресенье, 13 июня в Эргли был найден труп мужчины 1960 г.р. с признаками насильственной смерти.

Сначала в полицию сообщили, что мужчина, возможно, упал со стеллажей во время ремонта и разбился. Был начат уголовный процесс.

В ходе расследования удалось установить, что возможно, по отношению к погибшему было совершено преступление. Сотрудники Мадонского участка полиции Видземского регионального управления Госполиции совместно с коллегами из Криминальной полиции Зиемельского участка Рижского регионального управления Госполиции и бойцами батальона спецназначения задержали подозреваемых.

Задержанные мужчины - 2002, 1982, 1973 и 1984 г.р. Еще один подозреваемый находится в розыске. Трое из задержанных ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за разные правонарушения.

Суд еще должен принять решение о мере пресечения. Начаты уголовные процессы по части третьей статьи 125-й Уголовного закона - умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть и по части 2.1 статьи 141-й - за неоказание помощи, если в результате бездействия наступила смерть.