По подозрению в угоне машины задержаны ранее судимые мужчины

26 марта Кулдигский участок Курземского управления Государственной полиции получил информацию о том, что в Скрунде со двора многоквартирного дома угнана машина. По факту был начат уголовный процесс, а на следующий день автомобиль был найден застрявшим в грязи в Салдусском крае недалеко от железной дороги.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По подозрению в совершении преступления полиция задержала двух лиц. В ходе расследования выяснилось, что автомобиль во дворе стоял незакрытым, а ключи находились в салоне. Задержанные решили воспользоваться этим и покататься, однако, в Салдусском крае автомобиль застрял в грязи.

Автомобиль передан законному владельцу. Начато два уголовных процесса, в том числе за то, что 25 и 26 марта один из задержанных украл с заправки бутылку водки и жидкость для стекол.

Оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления и в этом году вышли на свободу из мест заключения.