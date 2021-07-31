По подозрению в вымогательстве и подделке документов задержаны адвокат и еще три человека

В пятницу, 30 июля, сотрудники Управления криминальной полиции Рижского регион Государственной полиции по подозрению в вымогательстве и подделке документов, реализации и использовании поддельных документов, умышленной даче ложных показаний задержали четырех человек.

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В ходе расследования выяснено, что подозреваемые, среди которых есть также присяжный адвокат, возможно, вынудили свидетеля, угрожая ему, дать ложные показания во время досудебного расследования по другому уголовному процессу, а также вынудили свидетеля написать и подписать поддельный документ, который позднее реализовали и использовали. Полиция полагает, что преступные деяния были осуществлены с одной целью — предоставить защищаемому присяжным адвокатом по другому уголовному процессу алиби о происхождении денег.

Полиция задержала двух мужчин (1980 и 1981 года рождения) и двух женщин (1976 и 1982 года рождения). Они находятся в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается, поэтому от других комментариев в полиции воздерживаются.

По данному факту начат уголовный процесс по ч.2 ст. 183, ч.2 ст. 300, ч. 2 ст. 301 и ч.2 ст. 275 Уголовного закона.