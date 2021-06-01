По подозрению в жестоком избиении женщины арестован мужчина
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В четверг, 27 мая в подъезде многоквартирного дома в Елгаве была найдена женщина 1980 г.р. с тяжкими телесными повреждениями. Пострадавшая была без сознания, сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.

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В ходе оперативных действий стражи порядка в тот же вечер задержали подозреваемого - мужчину 1970 г.р.. На следующий день в отношении него суд избрал меру пресечения - арест.

В полиции пояснили, что нападавший и его жертва знакомы и ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов из-за совместных конфликтов.

Начат уголовный процесс по части первой статьи 125-й - умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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rus.DELFI.lv

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