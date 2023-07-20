По рекомендации СГБ в черный список включены владельцы Pobeda Confectionery

На основании выявленных Службой государственной безопасности (СГБ) рисков для национальной безопасности Латвии министр внутренних дел Марис Кучинскис включил трех владельцев SIA Pobeda Confectionery в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, или в так называемый черный список.

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В марте этого года СГБ начала расследование по подозрению в возможной причастности зарегистрированной в Латвии компании Pobeda Confectionery к оказанию поддержки вооруженным силам России. Служба получила информацию о том, что российская кондитерская компания "Победа" предположительно передает крупные партии продукции российским вооруженным силам, которые совершают военные преступления в Украине. С 2014 года в Латвии зарегистрирована компания Pobeda Confectionery, которая имеет отношение к российской кондитерской фабрике и производит продукцию под брендом "Победа". В ходе проверки СГБ рассматривала возможную причастность зарегистрированной в Латвии компании, ее владельцев и реальных бенефициаров к оказанию поддержки российской армии.

Проанализировав информацию, СГБ установила, что российская кондитерская фабрика "Победа" оказывает долгосрочно, системно поддерживает военно-мемориальную политику России, поддерживает вторжение России в Украину и российские вооруженные силы.

Установлено, что продукция российской фабрики "Победа" входит в состав индивидуальных продуктовых наборов ВС РФ. "Победа" уже много лет поставляет продукцию для российской армии и не прекратила поставлять ее и после вторжения России в Украину, тем самым предоставляя ресурсы оккупационной армии и поддерживая ее преступления в Украине. Также российская кондитерская фабрика много лет сотрудничает с российской организацией ветеранов войны "Боевое братство", которая поддерживает агрессивную внешнюю политику России и регулярно предоставляет различные ресурсы российским военным.

Подозрения СГБ о причастности латвийской Pobeda Confectionery к оказанию поддержки вооруженным силам России не подтвердились, однако собственники российской кондитерской фабрики входят в структуру собственников и латвийской фабрики. Поскольку указанные лица не являются гражданами Латвии, для предотвращения потенциальной угрозы национальной безопасности Латвии СГБ рекомендовала главе МВД внести их в черный список.

С другой стороны, сотрудники зарегистрированной в Латвии компании Pobeda Confectionery предупреждены, что оказание любой поддержки России влечет за собой в Латвии уголовную ответственность.