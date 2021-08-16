По вине пьяного водителя машина врезалась в дерево: погиб пассажир
Foto: LETA

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 15 августа, на 5-м км дороги V384, (волость Зиемеру) пьяный водитель, у которого также не было прав, не справился с управлением, в результате чего автомобиль Audi съехал с проезжей части и угодил в дерево.

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От полученных травм пассажир скончался на месте аварии. Следствие выяснило, что водитель и пассажир взяли машину у третьего лица, не поставив его в известность.

Сразу же поcле аварии водитель покинул место происшествия, установлено, что он также получил травмы.

По делу начат уголовный процесс.

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