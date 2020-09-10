По вине пьяного водителя перевернулся автомобиль: погиб ребенок

В минувшую среду в волости Индрану Лубанского края произошла трагическая авария: с проезжей части съехал и перевернулся автомобиль Audi.

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По имеющейся в распоряжении Госполиции информации, водитель ехал по дороге местного значения, не справился с управлением, после чего машина съехала с проезжей части и перевернулась. Установлено, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали 1,4 промилле.

В результате ДТП погиб пассажир Audi — мальчик 2010 г.р. По факту аварии Мадонский участок полиции начал уголовный процесс.