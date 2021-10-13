По вине пьяного водителя в автоаварии пострадали два человека

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в минувший понедельник, в крае Аугшдаугавас (волость Малиновас) съехал с дороги и перевернулся автомобиль Ford Focus, которым управлял водитель 1976 г.р.

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Как отмечают в полиции, в результате ДТП пострадали пассажиры — мужчины 1975 и 1960 г.р. Оба доставлены для оказания медицинской помощи в ближайшую больницу.

При проверке в организме водителя констатировали 1,67 промилле. Также у него не оказалось водительских прав. По делу начат уголовный процесс.