Побег арестанта Цесманиса: в полиции будет начата служебная проверка для выявления причин случившегося
Foto: Valsts polcija

В Государственной полиции будет начата служебная проверка, чтобы установить, как был возможен побег задержанного Мартиньша Цесманиса из полицейского автомобиля, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) Денис Юдаев.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полицейский сообщил, что по факту побега уже начат уголовный процесс, а также будет начата служебная проверка. Юдаев не предоставил более подробной информации о том, как именно произошел побег.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис сообщил в социальных сетях, что поручил руководителю Госполиции Арманду Руксу провести оценку ситуации, как задержанному удалось сбежать из полицейской машины, систему перемещения таких лиц в Латвии и сообщить о результатах проверки.

Юдаев сообщил, что план "Перехват" по поимке беглеца пока приостановлен, но поисковые мероприятия в Риге продолжатся.

Представитель полиции оценил Цесманиса как умеренно опасного для общества — его судили за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотических веществ. Юдаев думает, что беглец не должен быть агрессивным.

Как сообщалось ранее, 27 июля Цесманис сбежал из транспортного средства Госполиции в Саркандаугаве, в районе проспекта Межа 90.

В момент побега мужчина был босым, а его руки были в наручниках. В течение вечера он уже обзавелся кедами, и Юдаев допустил, что к настоящему времени он уже, возможно, избавился от наручников.

В четверг вечером Цесманиса видели в центре Риги, на плечах у него была темная куртка, на ногах — темная обувь с белой подошвой, а на голове — темно-синяя кепка.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что к мужчине в рамках уголовного процесса в связи с ограблением была применена мера пресечения — заключение под стражу.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?