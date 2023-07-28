Побег арестанта Цесманиса: в полиции будет начата служебная проверка для выявления причин случившегося

В Государственной полиции будет начата служебная проверка, чтобы установить, как был возможен побег задержанного Мартиньша Цесманиса из полицейского автомобиля, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) Денис Юдаев.

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Полицейский сообщил, что по факту побега уже начат уголовный процесс, а также будет начата служебная проверка. Юдаев не предоставил более подробной информации о том, как именно произошел побег.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис сообщил в социальных сетях, что поручил руководителю Госполиции Арманду Руксу провести оценку ситуации, как задержанному удалось сбежать из полицейской машины, систему перемещения таких лиц в Латвии и сообщить о результатах проверки.

Юдаев сообщил, что план "Перехват" по поимке беглеца пока приостановлен, но поисковые мероприятия в Риге продолжатся.

Представитель полиции оценил Цесманиса как умеренно опасного для общества — его судили за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотических веществ. Юдаев думает, что беглец не должен быть агрессивным.

Как сообщалось ранее, 27 июля Цесманис сбежал из транспортного средства Госполиции в Саркандаугаве, в районе проспекта Межа 90.

В момент побега мужчина был босым, а его руки были в наручниках. В течение вечера он уже обзавелся кедами, и Юдаев допустил, что к настоящему времени он уже, возможно, избавился от наручников.

В четверг вечером Цесманиса видели в центре Риги, на плечах у него была темная куртка, на ногах — темная обувь с белой подошвой, а на голове — темно-синяя кепка.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что к мужчине в рамках уголовного процесса в связи с ограблением была применена мера пресечения — заключение под стражу.