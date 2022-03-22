Под Екабпилсом застрелили собаку: у виновного изъяли карабин

По информации Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 17 марта в волости Дигнаяс Екабпилсского края была застрелена собака.
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Как отмечает ЗРУП, убитое животное обнаружила местная жительница и сразу же сообщила в полицию. В рамках начатого уголовного процесса о жестоком обращении с животным полиция в тот же день установила подозреваемого — им оказался мужчина 1954 г.р., который признал свою вину в содеянном.
На следующий день виновный добровольно сдал карабин с оптическим прицелом, из которого он застрелил собаку. Следствие продолжается.
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