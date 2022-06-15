Под Елгавой автомобиль столкнулся с поездом: движение в обе стороны восстановлено
Foto: LETA

В связи со столкновением поезда и автомобиля сегодня вечером было перекрыто движение на дороге Елгава-Добеле в Ливберзской волости. По состоянию на 20.04 движение полностью восстановлено.

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Елгавский муниципальный центр оперативной информации в социальной сети Twitter сообщил, что в Ливберзской волости (населенный пункт Тушки) Елгавского края на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда с легковым автомобилем.

Из-за ДТП движение было перекрыто как в направлении из Елгавы, так и в сторону Елгавы.

Тем временем Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщает, что авария произошла на дороге Елгава-Добеле-Аннениеки (P97 9), на железнодорожном переезде.

Представительница Latvijas dzelzceļš Иева Карклиня подтвердила агентству LETA, что на железнодорожном переезде произошло столкновение между автомобилем и поездом. По словам Карклини, машина врезалась в поезд и ее откинуло назад. Погибших в результате аварии нет. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Автомобиль пытался пересечь железнодорожный переезд при включенном запрещающем сигнале и сломал опущенный барьер.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) агентству LETA сообщили, что служба получила вызов на место происшествия в 17.22. Перед приездом спасателей из автомобиля самостоятельно эвакуировались два человека. На месте происшествия пожарные отключили аккумулятор автомобиля и в 17.52 работы были завершены.

Представительница Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Илзе Упите подтвердила, что на место аварии выехали две бригады медиков. Два человека пострадали в результате ДТП, но ни один из них не получил серьезных травм. Пострадавшие отказались от медицинского осмотра.

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