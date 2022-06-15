Под Елгавой автомобиль столкнулся с поездом: движение в обе стороны восстановлено

В связи со столкновением поезда и автомобиля сегодня вечером было перекрыто движение на дороге Елгава-Добеле в Ливберзской волости. По состоянию на 20.04 движение полностью восстановлено.

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Елгавский муниципальный центр оперативной информации в социальной сети Twitter сообщил, что в Ливберзской волости (населенный пункт Тушки) Елгавского края на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда с легковым автомобилем.

‼️🚧Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs informē, ka Jelgavas novada Līvbērzes pagastā (Tušķi) uz dzelzceļa pārbrauktuves notikusi vilciena sadursme ar vieglo automašīnu. Bloķēta satiksme gan virzienā no Jelgavas, gan virzienā uz Jelgavu. — Jelgava (@JelgavaLV) June 15, 2022

Из-за ДТП движение было перекрыто как в направлении из Елгавы, так и в сторону Елгавы.

Тем временем Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщает, что авария произошла на дороге Елгава-Добеле-Аннениеки (P97 9), на железнодорожном переезде.

‼️Satiksmes negadījums uz a/c Jelgava-Dobele-Annenieki (P97 9,https://t.co/ScDN8tEr3c), uz dzelzceļa pārbrauktuves. Satiksme negadījuma vietā bloķēta, informē @Valsts_policija. Apbraukšana pa a/c Jelgava-Tukums P98 un Līvbērzes stacija-Bērze. pic.twitter.com/aUiPELyRX7 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 15, 2022

Представительница Latvijas dzelzceļš Иева Карклиня подтвердила агентству LETA, что на железнодорожном переезде произошло столкновение между автомобилем и поездом. По словам Карклини, машина врезалась в поезд и ее откинуло назад. Погибших в результате аварии нет. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Автомобиль пытался пересечь железнодорожный переезд при включенном запрещающем сигнале и сломал опущенный барьер.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) агентству LETA сообщили, что служба получила вызов на место происшествия в 17.22. Перед приездом спасателей из автомобиля самостоятельно эвакуировались два человека. На месте происшествия пожарные отключили аккумулятор автомобиля и в 17.52 работы были завершены.

Представительница Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Илзе Упите подтвердила, что на место аварии выехали две бригады медиков. Два человека пострадали в результате ДТП, но ни один из них не получил серьезных травм. Пострадавшие отказались от медицинского осмотра.